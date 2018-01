Pasak vieno įtakingo Baltųjų rūmų pareigūno, D. Trumpas nori paskelbti griežtesnių priemonių Irano atžvilgiu po 60 dienų, kai jam vėl reikės priimti sprendimą šiuo klausimu. JAV Iždo departamentas penktadienį taip pat paskelbė sankcijas 14 asmenų ir kompanijų iš Irano. Šiame sąraše atsidūrė ir šios šalies teisminės sistemos vadovas ajatola Sadeghas Larijani. D. Trumpas spalį atsisakė patvirtinti, kad Iranas laikosi susitarimo, bet JAV iš šios sutarties neišvedė. Pagal 2016 metų pradžioje įsigaliojusią sutartį Iranas įsipareigojo apriboti savo branduolinę programą mainais į švelnesnes sankcijas.

