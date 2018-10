„Melagingų naujienų žiniasklaida daro viską, ką gali, kad apkaltintų respublikonus, konservatorius ir mane dėl susiskaldymo ir neapykantos visoje šalyje, bet iš tiesų tai melagingi ir nesąžiningi jų reportažai kelia problemas šalyje“, - rašė JAV vadovas.

„Mūsų šalyje tvyro didžiulis pyktis, kurį iš dalies sukelia netikslūs ir net apgaulingi naujienų reportažai. Melagingų naujienų žiniasklaida, tikrasis žmonių priešas, privalo nutraukti atvirą ir akivaizdų priešiškumą ir pranešti naujienas tiksliai ir sąžiningai“, - pridūrė prezidentas.

Spalio 27 d. per šaudynes Pitsburgo sinagogoje 11 žmonių žuvo, dar šeši buvo sužeisti. Žudikas - 46 metų amžiaus Robertas Bowersas - suimtas, jam gresia mirties bausmė. JAV pareigūnai įsitikinę, kad jis padarė nusikaltimą dėl savo antisemitinių pažiūrų.

There is great anger in our Country caused in part by inaccurate, and even fraudulent, reporting of the news. The Fake News Media, the true Enemy of the People, must stop the open & obvious hostility & report the news accurately & fairly. That will do much to put out the flame...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018