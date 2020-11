Prezidento kortežas pravažiavo netoli „Black Lives Matter“ (liet. juodųjų gyvybės svarbios) aikštės, esančios priešais Baltuosius rūmus. Joje didžiulė minia šventė jo pralaimėjimą.

Respublikonas, be įrodymų teigiantis, kad yra tikrasis rinkimų laimėtojas, rytą praleido savo golfo klube Virdžinijoje.

D. Trumpas ir jo sąjungininkai šeštadienį greičiausiai nebepasirodys viešumoje, skelbia JAV žiniasklaida, informuoja naujienų agentūra dpa.

D. Trumpas šįryt, kai šalį apskriejo žinia apie Joe Bideno pergalę JAV prezidento rinkimuose, laiką leido savo golfo klube Virdžinijoje.

Jis jau sugrįžo į Baltuosius rūmus, į Vašingtono gatves suplūdus minioms žmonių, švenčiančių Joe Bideno pergalę.



