Ovaliajame kabinete D. Trumpas pareiškė, kad didžiuojasi pasirašydamas šį veto. Ketvirtadienį prezidentas patyrė apmaudų pralaimėjimą, kai senatoriai, įskaitant kai kuriuos respublikonus, nubalsavo blokuoti D. Trumpo paskelbtą nepaprastąją padėtį prie sienos su Meksika. Apsuptas teisėsaugos pareigūnų, aukšto rango padėjėjų ir žmonių, netekusių artimųjų dėl atvykėlių nusikalstamumo, D. Trumpas sakė, kad šis veto patvirtina jo teisę gauti lėšų be Kongreso pritarimo, siekiant „ginti visų amerikiečių saugumą“. „Neteisėtų atvykėlių masinis brovimasis... turi baigtis, – pareiškė jis. – Žmonės nekenčia žodžio „invazija“, bet tai yra būtent tai... Mūsų imigracijos sistema išsitempusi už lūžio taško.“ Paskelbęs nepaprastąją padėtį D. Trumpas gali iš kitų šaltinių nukreipti lėšų pasienio sienų statyboms net ir negavęs Kongreso pritarimo. Oponentai, kaltinantys D. Trumpą piktnaudžiaujant savo galiomis ir per daug sureikšminant padėtį pasienyje, dabar gali apskųsti prezidento žingsnį teismuose, kad įšaldytų nepaprastosios padėties paskelbimą. Atstovų Rūmų pirmininkė demokratė Nancy Pelosi, kovos su prezidento planais atsitverti nuo Meksikos lyderė, pareiškė, kad naujausias D. Trumpo žingsnis yra „neteisėtas valdžios užgrobimas“. „Prezidentas pasirinko toliau nepaisyti konstitucijos, Kongreso ir Amerikos žmonių valios“, – sakoma jos pranešime. N. Pelosi paskelbė, kad kovo 26-ąją bus mėginama atšaukti prezidento veto. Tačiau mažai tikėtina, kad tai pavyks pasiekti, nes bus reikalinga dviejų trečdalių balsų dauguma abiejuose Kongreso rūmuose. D. Trumpas sienos apsaugą padarė vienu iš pagrindinių vidaus politikos klausimų ir sakė, kad ši tema išliks vienas jo programos prioritetų per 2020 metų perrinkimo kampaniją. Nors prie pietinės sienos pastaruoju metu labai padaugėjo atvykstančių šeimų su vaikais, bendras priimamų žmonių skaičius yra reikšmingai sumažėjęs, palyginus su padėtimi maždaug prieš dešimtmetį. Dauguma respublikonų palaiko D. Trumpo nuostatą, kad padėtis pasienyje yra menkai valdoma. Vis dėlto ketvirtadienį kai kurie respublikonų senatoriai prisidėjo prie oponentų, supykę dėl, jų nuomone, D. Trumpo netinkamo naudojimosi įgaliojimais naudoti iždo lėšas, nes šią sritį turėtų valdyti įstatymų leidėjai.

