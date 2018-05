Dienraštis „The New York Times“ pirmadienį vėlai vakare paskelbė beveik pusšimtį klausimų D. Trumpo advokatams. Pasak leidinio, R. Muellerio komandos parengti klausimai susiję su D. Trumpo sprendimo atleisti iš pareigų Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorių Jamesą Comey motyvais, prezidento rinkimų komandos kontaktais su rusais, taip pat kitais klausimais. „The New York Times“ nurodė gavęs klausimų sąrašą. Antradienį D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Labai gėdinga, kad klausimai, susiję su „rusiškąja raganų medžiokle“, buvo „nutekinti“ žiniasklaidai. Jokių klausimų apie Susimokymą. A, suprantu, išgalvojote netikrą nusikaltimą, Susimokymą, kurio niekada nebuvo, ir buvo pradėtas tyrimas su neteisėtai nutekinta slapta informacija. Tiesiog puiku!“ Prezidentas tvirtina, kad šis tyrimas yra „raganų medžioklė“, o jo rinkimų komanda nebuvo susimokiusi su Rusija.

