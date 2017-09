Apžiūrėjęs kai kuriuos moderniausius JAV naikintuvus ir bombonešius, o vėliau kreipęsis į kelis šimtus oro pajėgų narių, D.Trumpas pareiškė, kad Pchenjanas „dar kartą parodė visišką panieką kaimynų ir visos pasaulio bendruomenės atžvilgiu“. „Išvydęs mūsų pajėgumus, esu visiškai įsitikinęs, kad mūsų galimybės ne tik efektyvios, bet ir visa apimančios“, – teigė D.Trumpas. Jungtinių Tautų Saugumo taryba penktadienį griežtai pasmerkė „itin provokuojantį“ Šiaurės Korėjos raketos paleidimą ir pareikalavo, kad Pchenjanas nedelsdamas sustabdytų tokius veiksmus, tačiau daugiau sankcijų įvesti negrasino. Šiaurės Korėjai paleidus vidutinio nuotolio balistinę raketą virš Japonijos, ši nusileido Ramiajame vandenyne – didžiausio atstumo raketos skrydžiu šalis reagavo į naujausias JT sankcijas. Vienbalsiu pareiškimu, kurį parėmė ir Kinija, Saugumo Taryba pareiškė, kad ta raketa buvo paleista praėjus vos trims savaitėms po pirmosios raketos skrydžio virš Japonijos ir mažiau nei dviem savaitėms po Pchenjano šeštojo ir didžiausio branduolinio bandymo. JAV prezidentas D.Trumpas planuoja dėl krizės rengti derybas su Japonijos ir Pietų Korėjos lyderiais.

