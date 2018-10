Socialiniame tinkle „Twitter“ D. Trumpas rašė, kad karavano artėjimas yra nacionalinė ekstremalioji situacija ir kad jis perspėjo JAV pasieniečius bei armiją. Tai sudaro sąlygas konfrontacijai, kai didėjantis migrantų būrys pasieks sieną. „Mes dabar pradėsime nutraukti arba reikšmingai mažinti didžiulę užsienio pagalbą“, kurią JAV teikia Gvatemalai, Hondūrui ir Salvadorui, paskelbė D. Trumpas. „Liūdna, bet atrodo, kad Meksikos policija ir kariuomenė nesugeba sustabdyti karavano, kuris juda link Jungtinių Valstijų pietinės sienos. Jame yra įsimaišiusių nusikaltėlių ir nežinomų (migrantų) iš Artimųjų Rytų“, – rašė jis tviteryje. „Aš jau perspėjau Pasienio apsaugą ir kariuomenę, kad tai yra nacionalinė ekstremalioji situacija (sic.) Būtina keisti įstatymus!“ – parašė jis. Kol kas neaišku, kokių oficialių veiksmų D. Trumas ėmėsi – jeigu apskritai ėmėsi – dėl kariuomenės ar Pasienio apsaugos aktyvinimo. Tūkstančiai žmonių, bėgančių nuo skurdo ir smurto savo šalyse, prasiveržė į Meksiką nepaisydami pastangų sulaikyti jų karavaną prie tilto ties Gvatemalos ir Meksikos siena. Maždaug 3 tūkst. migrantų, septynias valandas keliavę nuo Gvatemalos sienos, sekmadienį pasiekė Tapačulos miestą Meksikos Čiapaso valstijoje. Likus dviem savaitėms iki JAV kadencijos vidurio rinkimų, D. Trumpas šia krize pasinaudojo kaip įrankiu prieš demokratus, atnaujindamas antiimigracinę retoriką, padėjusią jam laimėti 2016 metų prezidento rinkimus. „Kaskart, kai matote karavaną arba nelegaliai ateinančius ar nelegaliai į mūsų šalį ateiti bandančius žmones, pagalvokite apie demokratus ir kaltinkite (juos) už tai, kad nedavė mums balsų mūsų beviltiškiems imigracijos įstatymams pakeisti! Prisiminkite kadencijos vidurio rinkimus!“ – tviteryje rašė jis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.