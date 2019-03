Kalbėdamasis su žurnalistais D. Trumpas nurodė, kad „dar per anksti“ pasakyti, ar informacija apie vykdomus darbus šiame Šiaurės Korėjos objekte yra teisinga. Perspėjęs, kad būtų nusivylęs, jis pridūrė: „Nemanau, kad būsiu, bet pažiūrėsime, kas bus.“ Iš palydovų darytų nuotraukų analizė rodytų, kad Šiaurės Korėjos ilgojo nuotolio raketų bandymų objekte vykdoma veikla, kuri galėtų reikšti, kad Pchenjanas žlugus viršūnių susitikimui Hanojuje galbūt siekia „sparčiai atstatyti“ šį objektą. D. Trumpas ir Kim Jong Unas praėjusią savaitę susitiko Vietname derėtis dėl Šiaurės Korėjos branduolinio arsenalo sunaikinimo, bet susitikimas staiga nutrūko nepadarius jokios pažangos. Susiję straipsniai: Po nepavykusio susitikimo Pchenjanas vėl rodo ragus: ėmė atstatinėti kosmodromą Pietų Korėjos prezidentas ragina atnaujinti derybas dėl Šiaurės Korėjos nusiginklavimo Atsinaujinusi veikla Sohės kosmodrome buvo pastebėta dvi dienos po šio viršūnių susitikimo. Taip tikriausiai siekiama „parodyti ryžtingą nusiteikimą“, JAV atmetus Šiaurės Korėjos prašymą sušvelninti sankcijas, sakė tyrėjai iš Vašingtone įsikūrusio strateginių studijų centro „Center for Strategic and International Studies“ (CSIS). „Šis objektas neveikė nuo 2018 metų rugpjūčio ir tai rodytų, kad dabartinė veikla yra apgalvota ir kryptinga“, – rašoma CSIS pranešime. Kim Jong Unas per Pchenjane įvykusį susitikimą su Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu sutiko uždaryti Sohės raketų bandymų poligoną – tai turėjo būti dalis priemonių pasitikėjimui stiprinti. Rugpjūčio mėnesį iš palydovų padarytos nuotraukos rodė, kad darbininkai išmontuoja ten esančią variklių bandymų aikštelę. Tačiau CSIS paskelbė, kad dabar veikla Sohės palydovų leidimo stotyje, iš kurios Pchenjanas 2012 ir 2016 metais leido palydovus, „yra akivaizdi“. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba uždraudė Šiaurės Korėjai leisti palydovus, nes kai kurios iš tuo tikslu naudojamų technologijų pritaikomos tarpžemyninėms balistinėms raketoms. Atnaujinta veikla Sohės kosmodrome kelia abejonių, kad Kim Jong Unas kada nors atsisakys savo branduolinių ginklų programos. Vis dėlto derybos su JAV tęsiasi ir D. Trumpas vis dar tikisi susitarimo. Trečiadienį jis sakė, kad jo santykiai su Šiaurės Korėjos lyderiu tebėra „geri“.

