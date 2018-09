2001 metų rugsėjo 11-ąją šis lėktuvas buvo užgrobtas teroristų tinklo „al Qaeda“ kovotojų ir galiausiai sudužo viename lauke netoli Šanksvilio miestelio, maždaug už 200 km į šiaurės rytus nuo Vašingtono. Laineryje buvę žmonės susisiekė telefonu su artimaisiais ir sužinojo, kad du kiti keleiviniai lėktuvai įsirėžė į Pasaulio prekybos centro dangoraižius Niujorke, todėl pamėgino įveikti teroristus. Lėktuvas sudužo nepasiekęs numanomo atakos taikinio JAV sostinėje. Šanksvilyje žuvę 93-ojo reiso keleiviai ir įgulos nariai laikomi didvyriais. Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders sakė, kad D. Trumpas akcentuos „šios šiurpios dienos atminimą... ir, aišku, pagarbą asmenims, kurie tą dieną ne vien žuvo, bet ir atidavė savo gyvybes, kad padėtų kitiems“. Manoma, kad 93-ojo reiso lainerį užgrobę užpuolikai ketino nukreipti jį į Kapitolijų – JAV Atstovų Rūmų ir Senato būstinę. Tą dieną turėjo vykti visavertis Kongreso posėdis. Į Pensilvaniją vyksiantį D. Trumpą lydės jo žmona Melania. Rugsėjo 11-osios atminimo renginiai yra tapę nacionalinės vienybės simboliu ir gali suteikti prezidentui pageidautiną atokvėpį nuo su juo susijusių politinių skandalų Vašingtone. Vis dėlto tą pačią dieną į prekybą bus paleista garsaus žurnalisto tyrėjo Bobo Woodwardo knyga „Baimė: D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose“ (Fear: Trump in the White House), vaizduojanti prezidentą kaip žmogų, neįstengiantį tinkamai vykdyti pareigų. „Balsų bokštas“ Amerikos pirmoji pora aplankys neseniai atidarytą „Balsų bokštą“ (Tower of Voices) – 28 metrų aukščio statinį 93-ojo reiso memoriale su 40 vėjo varpų, simbolizuojančių žuvusius 40 to lėktuvo keleivių ir įgulos narių. Šių vėjo varpų garsai nuolat kinta priklausomai nuo vėjo krypties ir stiprumo. Per atminimo ceremoniją 10 val. 3 min. vietos (17 val. 03 min. Lietuvos) laiku – tuo pat metu, kai 2001 metais prie Šanksvilio nukrito „United“ laineris ir pakilo didžiulis dūmų stulpas – bus garsiai perskaityti visų aukų vardai. Iš Niuarko Naujajame Džersyje į San Fransiską turėjusio skristi lainerio tragiška istorija vaizduojama keliuose filmuose, tarp jų juostoje „United 93“, susuktoje režisieriaus Paulo Greengrasso. Garso įrašas, kuriame girdėti skrydžio paskutinėmis minutėmis keleivių, įgulos narių ir pilotų kabinoje besigrumiančių kovotojų ištarti žodžiai, 2006 metais buvo leidžiamas JAV federalinio teismo salėje nagrinėjant Prancūzijos piliečio Zacarias Moussaoui bylą. Šūksniai iš pilotų kabinos smarkiai sukrėtė tiek prisiekusiuosius, tiek kitus, dalyvavusius tame posėdyje. Z. Moussaoui yra vienintelis asmuo, iki šiol nuteistas už Rugsėjo 11-osios atakas. Per šias atakas keleivinius lainerius užgrobę kovotojai sugriovė Niujorko „Bokštus dvynius“ ir pramušė Pentagono pastatą Vašingtone. Žuvo beveik 3 000 žmonių, daugiausiai – Manhatene. Dar vienu ženklu, bylojančiu, kokios niokojančios buvo šios atakos, tapo šeštadienį Manhatane iš naujo atidaryta Kortlando gatvės metropoliteno stotis, nuo pat Pasaulio prekybos centro griūties buvusi palaidota po nuolaužų kalnais. „WTC Cortlandt“ yra daugiau negu nauja metropoliteno stotis... Tai niujorkiečių ryžto simbolis“, – sakė Niujorko susisiekimo valdybos vadovas Joe Lhota.

