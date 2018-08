Jis reiškė nepasitenkinimą tais žiniasklaidos atstovais, kurie remiasi anoniminiais šaltiniais. „CNN pašėlusiai stengiasi rasti savo „šaltinį“. Atidžiai įsižiūrėkite, nes jis neegzistuoja. Kiek pasitikėjimo CNN bebuvo likę – dabar jo nebeliko!“ – parašė prezidentas. „Tai, kas vyksta CNN, įvairiais mastais vyksta ir kituose tinkluose, o „NBC News“ situacija – visų blogiausia“, – tviteryje rašė D. Trumpas. Be kita ko, JAV vadovas ragino CNN vadovą Jeffą Zuckerį (Džefą Zakerį) atsistatydinti. „Tiesiog negaliu pakankamai aštriai pasisakyti apie tai, kokia absoliučiai nesąžininga yra didžioji dauguma žiniasklaidos. Tiesa jiems nesvarbi, jie teturi neapykantą ir (savo) kursą“, – pridūrė D. Trumpas. JAV prezidentas dažnai kritikuoja amerikiečių žiniasklaidos darbą. Šį sausį jis Respublikonų partijos tinklalapyje paskelbė žurnalistų, kuriuos įvertino savo išgalvota premija už nepatikimus pranešimus, sąrašą. Jame, be kita ko, atsidūrė kanalas CNN, laikraštis „The New York Times“ ir leidinys „The Washington Post“.

