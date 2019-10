Pranešimo metu D. Trumpas patvirtino informaciją apie A. B. al-Baghdadi mirtį. „Praėjusią naktį JAV įvykdė teisingumą IS lyderiui Abu Bakrui al-Baghdadi. Jis buvo žiauriausios teroristinės organizacijos pasaulyje lyderis. Ieškojome jo daugybę metų. Jo mirtis buvo didžiausias mūsų administracijos prioritetas“, – pranešimo metu teigė D. Trumpas.

JAV prezidentas stebėjo operaciją ir patikino, jog paskutinėmis savo gyvenimo akimirkomis IS lyderis rėkė ir verkė. Tuneliu, kuriuo jis bandė sprukti, jį vijosi JAV pareigūnų šunys.

„Jis detonavo savo liemenę ir nusižudė, – pranešė D. Trumpas. – Jis mirė atsidūręs akliname tunelyje, žliumbdamas, verkdamas ir klykdamas visą kelią.“

Kartu su juo žuvo ir trys jo vaikai, sekmadienį pranešė Jungtinių Valstijų prezidentas.

Jo teigimu, reidas, kuriam įvykdyti teko sraigtasparniu skristi daugiau nei valandą į abi puses iš neįvardintos bazės, buvo įvykdytas padedant Rusijai, Sirijai, Turkijai ir Irakui.

Specialiosios pajėgos „įvykdė pavojingą ir drąsų naktinį reidą šiaurės vakarų Sirijoje ir įvykdė savo misiją puikiai“, pareiškė D. Trumpas.

JAV kariai per operaciją nenukentėjo, sužeistas tik IS lyderį tuneliu sekęs šuo. Amerikos prezidentas taip pat pranešė, kad kartu su A. B. al-Baghdadžiu žuvo ir „didelis skaičius“ jo kovotojų bei bendražygių.





Sprogmenys sutaršė A. B. al-Baghdadi kūną, tačiau atlikti tyrimai patvirtino IS lyderio tapatybę.

„Jis (IS lyderis – DELFI) mirė kaip šuo“, – teigė D. Trumpas.

„Sprogimo metu jo kūnas buvo sumaitotas. Tunelis įgriuvo. Tačiau tyrimų rezultatai iš karto ir visiškai patvirtino jo tapatybę. Tai buvo jis. Banditas, kuris taip smarkiai stengėsi įbauginti kitus, paskutines savo gyvenimo akimirkas praleido jausdamas didžiulė baimę ir visišką paniką bei siaubą, baimindamasis jį persekiojusių amerikiečių pajėgų“, – Baltuosiuose rūmuose pranešė D. Trumpas.

Remiantis ankstesniais žiniasklaidos pranešimais, A. B. al-Baghdadi buvo pagrindinis slaptai suplanuotos operacijos, kuriai pritarė prezidentas Donaldas Trumpas, taikinys, pareiškė pareigūnai.

Apie JAV vadovaujamos koalicijos prieš IS ilgai persekioto A. B. al-Baghdadi žūtį pastaraisiais metais buvo skelbiama kelis kartus, tačiau tie pranešimai nepasitvirtino.

Kurdų vadovaujamų Sirijos demokratinių jėgų (SDF) vadas sekmadienį pranešė apie „istorinę“ bendrą karinę operaciją su Jungtinėmis Valstijomis ir bendrą žvalgybos darbą.

„Buvo įvykdyta sėkminga ir istorinė operacija, pagrįsta žvalgybos duomenų rinkimo darbu, kurį atlikome kartu su Jungtinėmis Valstijomis“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė SDF vadas Mazloumas Abdi.

Something very big has just happened!