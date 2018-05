„Penki labiausiai ieškomi „Islamo valstybės“ lyderiai suimti!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė prezidentas. Prieš tai laikraštis „The New York Times“, remdamasis vienu šaltiniu Irako žvalgybos tarnybose, pranešė, kad amerikiečių ir irakiečių žvalgyba sėkmingai suėmė penkis aukšto rango grupuotės vadeivas, įskaitant judėjimo lyderio padėjėją. Anot leidinio, tris mėnesius trukusi operacija buvo nukreipta prieš IS narius, kurie slėpėsi Sirijos ir Turkijos teritorijoje. Laikraščio duomenimis, tarp suimtų grupuotės lyderių yra keturi irakiečiai ir vienas Sirijos pilietis. Jie buvo atsakingi už džihadistų judėjimo kontroliuojamų Deir az Zoro provincijos teritorijų valdymą, užtikrindavo saugumą ir prižiūrėjo, ar laikomasi grupuotės religinės doktrinos.

