Būtent dėl daugybės aktyvistams nerimą keliančių D. Trumpo administracijos ir respublikonų veiksmų „Moterų eitynės“ šiemet dar svarbesnės nei pernai, o apklausos rodo, kad moterų palaikymas D. Trumpui per metus itin sumažėjo.

Dieną po tai, kai D. Trumpas prisiekė ir tapo 45-uoju JAV prezidentu, milijonai moterų išėjo į gatves protestuodamos prieš naująją administraciją ir D. Trumpo požiūrį į moteris bei teigdamos, kad jo prezidentavimas moterims bus blogiausias laikotarpis šalies istorijoje. Praėjus metams, judėjimas #MeToo paskatino moterų ryžtą kovoti su seksualiniu priekabiavimu ir lyčių nelygybe. Precedento neturintis judėjimas jau nuvertė galingus pramogų pasaulio, žiniasklaidos ir politikos vyrus.

Nepaisant teigiamų postūmių, moterų teisių gynėjai pirmuosius D. Trumpo prezidentavimo metus vertina kaip grįžimą prie labiau suvaržytos politikos abortų ir kontracepcijos klausimais. Nors per šiuos metus daugelio galios pozicijose buvusių vyrų karjeroms iškilo grėsmė dėl moterų kaltinimo seksualiniu priekabiavimu ar prievarta, pačiam prezidentui, atrodo, grėsmė nekyla, nors mažiausiai 17 moterų kaltina D. Trumpą seksualiniu priekabiavimu. Prezidentas tokius kaltinimus neigia.

Daugelis moterų teisių aktyvistų teigia, kad D. Trumpas savo politika žengė keletą žingsnių atgal, pavyzdžiui, atšaukdamas Baracko Obamos sveikatos apsaugos įstatymo nuostatą, pagal kurią darbdaviai turėjo padengti išlaidas kontracepcijos priemonėms, taip siekiant sumažinti atlyginimų nelygybę tarp vyrų ir moterų.

Taip pat vienas pirmųjų D. Trumpo, kaip prezidento, sprendimų buvo blokuoti JAV lėšas, skirtas tarptautinėms šeimos planavimo organizacijoms, kurios tarp savo paslaugų įtraukia galimybę atlikti abortus. D. Trumpas taip pat pasirašė respublikonų išleistą nutarimą, kuris leidžia vyriausybei apriboti federalinių fondų lėšas klinikoms, atliekančioms abortus.

Būtent dėl daugybės aktyvistams nerimą keliančių D. Trumpo administracijos ir respublikonų veiksmų „Moterų eitynės“ šiemet dar svarbesnės nei praėjusiais metais. Paskutiniai apklausų duomenys rodo, kad moterų palaikymas D. Trumpui per metus itin sumažėjo – tai būdinga visų amžiaus grupių, išsilavinimo ir rasių moterims. Nuo Vašingtono iki Čikagos, San Fransisko ir Niujorko, daugybė moterų aktyvumą siekė nukreipti į politinius pokyčius ir artėjančius vidurio rinkimus lapkritį.

Ir šie pokyčiai visiškai realistiški, tikimasi, kad per vidurio kadencijos rinkimus bus sustiprintas demokratų sparnas. Skelbiama, kad apie 26 tūkst. moterų kandidatuos vidurio rinkimuose, ir tai rekordiškai didelis skaičius.

Vis dėlto politika nebuvo vienintelis „Moterų eitynių“ tikslas. Po judėjimo #MeToo, paskatinusio moteris pasidalyti savo istorijomis apie seksualinę prievartą ir priekabiavimą, eitynės įgavo dar didesnę prasmę ir paskatino dar aktyviau kalbėti apie įsišaknijusias problemas.

Ir tai liečia ne tik Holivudą, kuris vis dar laukia, kaip pasibaigs seksualiniu priekabiavimu ir išprievartavimu kaltinamo Harwey Weinsteino likimas. Trečiadienį dėl mergaičių ir jaunų moterų seksualinio išnaudojimo neva atliekant medicinines procedūras iki 175 metų laisvės atėmimo bausme buvo nuteistas buvęs JAV nacionalinės moterų gimnastikos rinktinės ir Mičigano universiteto gydytojas Larry Nassaras.

Per septynias dienas daugiau nei 150 nukentėjusiųjų teisme paliudijo apie ne vienus metus užsitęsusius išnaudojimo atvejus. Tarp L. Nassaro aukų buvo ir ne viena olimpinė čempionė. Vis dėlto teismo nuosprendis toli gražu nėra didžiausio seksualinio išnaudojimo sporto istorijoje atvejo pabaiga.

Dar prieš Rio olimpines žaidynes dienraštis „IndyStar“ paviešino tyrimą, po kurio paaiškėjo, kad JAV gimnastikos federacija niekada nesikreipė į teisėsaugą, jei būdavo pateikiami kaltinimai dėl seksualinio priekabiavimo. Priekabiavimu įtariami treneriai būdavo ne atleidžiami, o perkeliami į kitus gimnastikos klubus.

Pirmieji kaltinimai L. Nassarui pasirodė dar 1997 m., tačiau tik 2015 m. pradėtas tyrimas, o gydytojas iki pat sulaikymo dirbo Mičigano universitete, kur ir toliau galėjo seksualiai išnaudoti universiteto gimnastikos komandos nares. L. Nassaras sulaikytas tik 2016 m. gruodį, tiesa, ne dėl įtarimų seksualiniu išnaudojimu, o dėl turimos vaikų pornografijos.

Per viešus moterų ir merginų liudijimus išaiškėjo, kad Gimnastikos federacija ir Mičigano universitetas ragino merginas neviešinti savo istorijų, be to, keletas gimnastikos trenerių galėjo žinoti apie L. Nassaro veiksmus, bet apie juos neinformavo teisėsaugos, o gydytojui leido toliau dirbti su mergaitėmis ir jaunomis moterimis.

Atrodo, moterys JAV susitelkusios kaip niekada anksčiau ir yra pasiryžusios kovoti dėl lygybės, savo saugumo ir teisių užtikrinimo. Antrus metus surengtos „Moterų eitynės“ ir nauji moterų politiniai siekiai tai tik patvirtina. Ironiška, tačiau iš dalies seksistiškais pasisakymais pagarsėjęs prieš metus JAV prezidentu tapęs D. Trumpas, pats to nenorėdamas, sutelkė moteris pasakyti „time’s up“.

Parengta pagal užsienio spaudą.