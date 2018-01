Šį žingsnį jis atliko praėjus kelioms valandoms po to, kai senatorius veteranas iš paties prezidento Respublikonų partijos apkaltino jį stalinistine retorika laisvosios žiniasklaidos atžvilgiu.

Arogantiškasis prezidentas savo dešimtuką, kuriame yra įprasti jo taikiniai – naujienų televizija CNN, laikraščiai „The New York Times“ ir „The Washington Post“, paskelbė per pamėgtą socialinį tinklą „Twitter“. Žinutėje jis pateikė nuorodą į šį sąrašą, paskelbtą Respublikonų partijos tinklalapyje, bet šis praėjus kelioms minutėms užstrigo.

Arizonai atstovaujantis senatorius Jeffas Flake'as anksčiau trečiadienį užsipuolė prezidentą, sakydamas kalbą Senate.

J. Flake'as griežtai sukritikavo, anot jo, pavojingą tiesos ignoravimą ir pagrindinės srovės žiniasklaidos vadinimą „liaudies priešu“.

„Pone prezidente, tai liudija mūsų demokratijos būklę – kai mūsų pačių prezidentas vartoja žodžius, kuriuos, kaip žinia, savo priešams apibūdinti vartojo Josifas Stalinas“, – sakė senatorius, atvirai kritikuojantis D. Trumpą ir šiais metais nesiekiantis būti perrinktas.

„Kai valdžioje esantis veikėjas automatiškai vadina bet kokią jam neįtinkančią spaudą „netikromis naujienomis“, įtarimą turėtų kelti šis žmogus, ne spauda“, – sakė J. Flake'as.

Jis apkaltino prezidentą vadovaujant „nepaliaujamam kasdieniam“ laisvosios žiniasklaidos puolimui, nors jo Baltieji rūmai sugalvojo terminą „alternatyvūs faktai“, „kaip pateisinimą to, kas būdavo vadinama senamadiškomis melagystėmis“.

„2017-ieji buvo metai, kai tiesa – objektyvi, empirinė, įrodymais pagrįsta tiesa – buvo triuškinama ir prievartaujama labiau nei bet kada per mūsų šalies istoriją, didžiausios figūros mūsų vyriausybėje“, – pareiškė senatorius.

Apie minimus „apdovanojimus“ J. Flake'as sakė, jog „neįtikėtina, kad Amerikos prezidentas dalyvautų tokiame spektaklyje, bet vis dėlto – štai“. Senatorius paragino Kongreso narius užimti poziciją ir paremti žiniasklaidą.

Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders atmetė J. Flake'o kritiką ir sakė, kad senatorius paprasčiausiai „ieško dėmesio“.

„Nesąžininga žiniasklaida“

D. Trumpas, kuris su didžiąja JAV žiniasklaidos dalimi smarkiai nesutaria nuo pat savo išrinkimo, „Melagingų naujienų apdovanojimus“ galiausiai išdalijo po kelias savaites sklandžiusių spėlionių. „Apdovanojimais“ prezidentas nurodė, jo žodžiais, „nepatikimiausius ir šališkiausius pagrindinio srauto žiniasklaidos“ atstovus.

Pirmoji sąrašo vieta teko Nobelio premiją gavusiam ekonomistui Paului Krugmanui, kuris reguliariai rašo skiltį – bet ne naujienų straipsnius – laikraščiui „The New York Times“.

Administracija sakė, kad tokios vietos jis nusipelnė „prezidento Trumpo istorinės, triuškinamos pergalės dieną“ parašęs, „kad ekonomika niekada neatsigaus“.

Po stulbinamo buvusios realybės televizijos žvaigždės iškilimo į valdžią P. Krugmanas rašė, kad D. Trumpo nenuspėjamumas ir nepatyrimas ekonomikos politikos srityje gali dar labiau pakenkti silpnai pasaulio ekonomikai.

Sąraše taip pat nurodoma televizijos ABC korespondento Briano Rosso klaida vienoje žinutėje apie D. Trumpo buvusį patarėją Michaelą Flynną. Dėl šios klaidos reporteris veteranas keturioms savaitėms buvo nušalintas nuo pareigų ir už tą laikotarpį negavo atlyginimo. Be to, B. Rossas turėjo paneigti skandalingą pranešimą, esą N. Flynnas paliudys, kad prezidentas per rinkimų kampaniją jam nurodė susisiekti su Rusijos pareigūnais.

Vėlesnėse „Twitter“ žinutėse po „apdovanojimų“ paskelbimo prezidentas rašė: „Nepaisant kai kurių labai korumpuotų ir nesąžiningų žiniasklaidos pranešimų, yra daug puikių reporterių, kuriuos gerbiu, ir daugybė GERŲ NAUJIENŲ, kuriomis Amerikos žmonės gali didžiuotis!“

„Nėra nieko, ko negalėtume drauge įveikti, (įskaitant) net labai šališką žiniasklaidą. Mes DAROME Ameriką vėl didžią!“ – pridūrė jis.