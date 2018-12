Šis pareigūnas taps dar vienu svarbiu pareigūnu, paliksiančiu itin didele kadrų kaita pasižyminčią D. Trumpo administraciją. „Vidaus reikalų sekretorius @RyanZinke paliks administraciją metų gale, po beveik dvejų metų tarnybos“, – D. Trumpas parašė per „Twitter“. Prezidentas pridūrė, kad ateinančią savaitę bus paskelbta, kas pakeis R. Zinke'ą. Kitaip negu kitose šalyse, JAV Vidaus reikalų departamentas yra atsakingas ne už teisėsaugą, o už žemėvaldą. Jam yra pavaldžios tokios tarnybos kaip Žemėvaldos biuras, Geologijos tarnyba ir Nacionalinių parkų tarnyba. Departamentas yra atsakingas už beveik 162 mln. hektarų valstybės žemės, daugiausia šalies vakaruose. Prieš savaitę buvo pranešta, kad tarnybą baigia Baltųjų rūmų administracijos vadovas Johnas Kelly (Džonas Kelis). D. Trumpas penktadienį vietoje J. Kelly laikinai paskyrė Micką Mulvaney (Miką Malvanį) - Baltųjų rūmų Vadybos ir biudžeto biuro direktorių. Jis tapo jau trečiu žmogumi, užėmusiu šį postą nuo prezidento kadencijos pradžios 2017-ųjų pradžioje. Susiję straipsniai: JAV teisėjas pripažino Obamos sveikatos apsaugos reformą prieštaraujančia konstitucijai Teisininkas Cohenas: Trumpas žinojo, kad mokėdami moterims už tylėjimą elgėmės neteisingai Anksčiau D. Trumpo Baltuosius rūmus paliko virtinė kitų aukšto rango pareigūnų, įskaitant valstybės sekretorių, du nacionalinio saugumo patarėjus, generalinį prokurorą ir Aplinkos apsaugos agentūros vadovą. R. Zinke'as yra vienas iš kelių D. Trumpo kabineto narių, sulaukusių kritikos dėl esą per didelių išlaidų. Pranešama, kad R. Zinke'o departamentas trejoms dvivėrėms durims atnaujinti jo biure skyrė beveik 139 tūkst. dolerių (123 tūkst. eurų). Vėliau R. Zinke'as tvirtino nusiderėjęs šią kainą iki 75 tūkst. dolerių (66,5 tūkst. eurų). Be to, jis pernai buvo kritikuojamas dėl brangių skrydžių JAV Parkų policijos sraigtasparniais, kad pareigūnas galėtų sugrįžti į Vašingtoną pajodinėti kartu su viceprezidentu Mike'u Pence'u (Maiku Pensu), taip pat dėl kelių kitų skrydžių nekomerciniais orlaiviais. Savo pirmąją darbo dieną R. Zinke'as atjojo arkliu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.