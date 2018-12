Jeigu prezidento kandidatą patvirtins Senatas, generolas Markas Milley (Milis), nuo 2015 metų rugpjūčio einantis JAV sausumos pajėgų vado pareigas, pakeis generolą Josephą Dunfordą (Džozefą Danfordą) JAV generalinio štabo viršininko pareigose. Pastarojo kadencija baigiasi tik spalio 1 d. D. Trumpas sakė, kad pasikeitimo data bus nustatyta vėliau. „Su malonumu pranešu, kad nusprendžiau siūlyti keturių žvaigždžių generolą Marką Milley, Jungtinių Valstijų sausumos pajėgų vadą, skirti JAV generalinio štabo viršininku, pakeisiančiu generolą Joe Dunfordą, kuris išeis į pensiją. Dėkoju abiem šiems neįtikėtiniems vyrams už tarnybą mūsų šaliai!“ – tviteryje pranešė D. Trumpas. J. Dunfordas yra buvęs JAV jūrų pėstininkų korpuso vadas ir vadovavo koalicinėmis pajėgoms Afganistane. M. Milley vadovavo kariams per kelias misijas Irake ir Afganistane. Verta paminėti, kad D. Trumpo sprendimas daug ką Pentagone nustebino. Paprastai naujas generalinio štabo vadas nominuojamas metų pradžioje. Pareigūnų teigimu, tarp galimų kandidatų į šį postą buvo minimas ir oro pajėgų vadas, generolas Davidas Goldfeinas (Deividas Goldfeinas). Tačiau pažymima, kad M. Milley palaiko labai gerus santykius su prezidentu.

