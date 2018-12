Paprastai specialiųjų operacijų pajėgų buvimo vieta yra laikoma paslaptyje. Retais atvejais, kai kariai filmuojami kovos zonoje, paslepiami jų veidai ir kitos tapatybę galinčios atskleisti detalės. Tačiau po savo trumpos kelionės į Al Asado oro pajėgų bazę vakarų Irake D. Trumpas tviteryje trečiadienį buvo pasidalijęs vaizdo įrašu, kuriame matoma, kaip jis pozuoja nuotraukoms su JAV kariais, spaudžia jiems rankas ir pasirašinėja atminimui. Viename epizode prezidentas laikė iškėlęs nykštį į viršų priešais grupę specialiųjų operacijų pajėgų narių. Kaip pranešė D. Trumpo susitikime su JAV kariais dalyvavę žurnalistai, vyras vardu Kyu Lee pasakė prezidentui esantis SEAL penktosios komandos kapelionas. K. Lee prisiminė, kad prezidentas jam atsakęs: „Ei, tokiu atveju, nusifotografuokime.“ .@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018 Kadangi prezidentas turi gana plačius įgaliojimus išslaptinti informaciją, pastarasis įrašas veikiausiai nepažeidė jokių taisyklių, tačiau kai kurie stebėtojai pavadino šią situaciją operacijų saugumo pažeidimu. Tapatybių atskleidimas, „net jei tai (padaro) vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas“, gali sukelti propagandos protrūkį, jei bet kurį iš tų asmenų sulaikys priešiška vyriausybė arba paims įkaitu teroristinė grupuotė, žurnalui „Newsweek“ sakė buvęs karinių jūrų pajėgų karininkas Malcolmas Nance'as, kovos su terorizmu ir žvalgybos ekspertas. Specialiųjų operacijų štabas (SOCOM) kol kas nepakomentavo situacijos.

