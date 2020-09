„Norėjau jį pašalinti. Buvome pasirengę“, – pareiškė JAV prezidentas rytinėje laidoje „Fox & Friends“.

„Mattisas nenorėjo to daryti. Mattisas buvo labai pervertintas generolas, ir aš jį paleidau“, – kalbėjo jis.

Toks D. Trumpo pareiškimas patvirtina pranešimus, kurie pasirodė 2018 metais, kai „The Washington Post“ žurnalistas Bobas Woodwardas išleido savo knygą „Baimė: D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose“ (Fear: Trump in the White House), ir kuriuos prezidentas tuo metu neigė.

„Apie tai niekada nebuvo net pagalvota“, – 2018 metų rugsėjo 5 dieną D. Trumpas pareiškė žurnalistams Ovaliajame kabinete.

D. Trumpas antradienio pasisakyme pliekė J. Mattisą, kurį prezidentas gyrė kaip „puikų žmogų“, kai pasamdė jį vadovauti Pentagonui, tačiau vėliau ėmė koneveikti į atsargą išėjusį generolą, kuris galiausiai atsistatydino 2018 metų pabaigoje.

Kaip pranešta, D. Trumpas svarstė galimybę nužudyti B. al Assadą, Sirijos prezidentui 2017-ųjų balandį surengus cheminę ataką prieš civilius.

JAV lyderis sakė, kad amerikiečių pajėgos turėtų „nueiti“ ir „nužudyti“ B. al Assadą, savo knygoje rašė B. Woodwardas.

Žurnalistas, išgarsėjęs tuo, kad 8-e dešimtmetyje atskleidė Votergeito („Watergate“) skandalą, dėl kurio atsistatydino tuometinis prezidentas Richardas Nixonas, rašė, jog J. Mattisas sakė D. Trumpui, kad „susitvarkys“, tačiau grįžo su planais surengti oro smūgį.

D. Trumpas televizijai „Fox“ sakė nesigailintis sprendimo nesitaikyti į B. al Assadą, sakydamas, kad jis „galėjo išgyventi“.

B. al Assadas vadovauja Sirijai per visą ilgus metus trunkantį šalies pilietinį karą, pareikalavusį šimtų tūkstančių gyvybių.

Jo režimas kaltinamas daugybe nusikaltimų, įskaitant kankinimus, savavališkas egzekucijas, žaginimus ir cheminio ginklo panaudojimą.