„Iranas norėjo, kad panaikinčiau jam įvestas sankcijas, kad galėtume susitikti. Bet, žinoma, pasakiau „ne“!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas.

Anksčiau penktadienį iraniečių prezidento Hassano Rouhani tinklalapyje buvo pranešta, kad Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė reikalavo JAV ir Irano lyderių susitikimo, žadėdamos Teheranui, kad Vašingtonas tokiu atveju atšauktų visas jam paskelbtas sankcijas.

H. Rouhani taip pat pareiškė, kad jo šalis pasiruošusi nedelsdama atnaujinti daugiašales derybas, bet tik po to, kai bus panaikintos sankcijos.

Remiantis prezidento tinklalapyje paskelbtu pranešimu, tokį pareiškimą Irano lyderis padarė Teherane, sugrįžęs iš Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijos Niujorke.

Per šią sesiją JAV neskelbė, kad būtų pasiruošusios nebetaikyti sankcijų Teheranui. Be to, jokių pareiškimų nedarė Prancūzijos, Vokietijos ir JK lyderiai.