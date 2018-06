D. Trumpas ne kartą yra kritikavęs NATO sąjungininkes, nepasiekusias 2014 metais nustatyto tikslo iki 2024-ųjų gynybai skirti bent 2 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP), ir kaltinęs jas, kad JAV tenka nesąžiningai didelė našta ginti Europą. Likus kiek mažiau nei dviem savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo Briuselyje JAV prezidentas parašė individualius laiškus aštuonioms Aljanso sąjungininkėmis Europoje, kad primintų joms jų įsipareigojimus. „Nesu sužavėtas tokio tipo laišku“, – žurnalistams per Europos Sąjungos viršūnių susitikimą pareiškė Ch. Michelis. „Belgija nutraukė sistemišką gynybos išlaidų mažėjimą ir dalyvauja daugybėje karinių operacijų“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Trumpas siūlė Macronui trauktis iš ES Šaltinis: Trumpas tikisi susitarti su Putinu, bet yra esminė sąlyga Vienas diplomatinis šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad tokius laiškus, pasirašytus paties D. Trumpo, gavo Belgija, Italija, Ispanija, Portugalija, Liuksemburgas, Norvegija, Nyderlandai ir Vokietija. Panašų laišką gavo ir Kanada; jo tekstas buvo paskelbtas praėjusią savaitę. Jame sakoma, kad „JAV auga nusivylimas, kad pagrindinės sąjungininkės, tokios kaip Kanada, nepadidino gynybos išlaidų kaip kad žadėjo“. Šiuo metu JAV skiriamos lėšos sudaro beveik 72 proc. viso NATO biudžeto, ir tik trys Aljansui priklausančios Europos valstybės – Didžioji Britanija, Graikija ir Estija – gynybai skiria 2 proc. savo BVP. NATO pareigūnai tikisi, kad iki liepos 11-12 dienomis vyksiančio viršūnių susitikimo šį tikslą pasieks dar keturios šalys: Lenkija, Rumunija, Latvija ir Lietuva.

