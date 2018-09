Prieš jo debiutą JT Saugumo Tarybos pirmininko pareigose buvo nerimaujama, kad D. Trumpas gali leisti sau parodyti televizijai skirtų gestų, žinomų iš jo šou „Mokinys“ (The Apprentice). Tačiau galiausiai – nepaisant vėlavimo atvykti – posėdis praėjo sklandžiai ir net galbūt nuvylė vieną kitą diplomatą, slapta galbūt laukusį fejerverkų. D. Trumpas pats sušaukė šį susitikimą, norėdamas aptarti tris svarbiausias savo užsienio politikos temas: Iraną, Šiaurės Korėją ir Siriją. Tačiau paskirtu laiku – 10 valandą – JAV prezidentas nepasirodė. Salėje prie didelio pasagos formos stalo susėdusių 14 lyderių laukė, laukė ir laukė – ilgiau kaip 20 minučių. Menininko Pero Krohgo freskos, simbolizuojančios taikos ir asmens laisvės pažadą, fone Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šnekučiavosi su britų ministre pirmininke Theresa May ir kitais Europos lyderiais. Jie pasveikino JT generalinį sekretorių Antonio Guterresą, kuris buvo pakviestas dalyvauti kaip stebėtojas. Salėje buvo keturi prezidentai – Prancūzijos, Lenkijos, Pusiaujo Gvinėjos ir Bolivijos, taip pat Dramblio Kaulo Kranto viceprezidentas, Britanijos ir Nyderlandų premjerai, septyni užsienio reikalų ministrai. Tačiau nuogąstavimai dėl laukiančių problemų nepasitvirtino. Kaip naujienų agentūrai AFP sakė vienas dalyvavęs diplomatas, „ypatingos įtampos nebuvo“. Donaldas Trumpas pirmininkavo JT Saugumo tarybai Reuters / Scanpix Pritarimo linktelėjimas Kai derybose su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu užtrukęs D. Trumpas galiausiai pasirodė, salė nuščiuvo. JAV prezidentas iškart ėmėsi reikalų ir sudavęs susirinkimo pirmininko plaktuku paskelbė darbotvarkę. D. Trumpas nenusižengė taisyklėms, nusprendęs kalbėti pirmas, nors paprastai posėdžio pirmininkas pasisako paskutinis. Jis pasmerkė Irano agresiją, Rusiją dėl Sirijos ir apkaltino Kiniją kišantis į būsimus JAV rinkimus. Jam už nugaros sėdint JAV ambasadorei Jungtinėse Tautose Nikki Haley, D. Trumpas vėl sudavė plaktuku ir perdavė žodį E. Macronui. Donaldas Trumpas pirmininkavo JT Saugumo tarybai Reuters / Scanpix Prancūzijos valstybės vadovo pagyros Šiaurės Korėjai sulaukė 72 metų JAV prezidento pritarimo linktelėjimo, o Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas kažką pasižymėjo savo paties kalbos tekste. Vienas po kito pasaulio lyderiai sakė savo kalbas. Rusijai, Kinijai, Bolivijai – visoms buvo mandagiai padėkota, nors jos atvirai ar užuominomis užsipuolė Jungtines Valstijas. D. Trumpas išėjo posėdžiui nepasibaigus, kaip ir E. Macronas. Per Kazachstano ir Švedijos kalbas pirmininko kėdėje sėdėjo N. Haley. „Trumpas elgėsi labai gerai“, – pripažino vienas diplomatas, nesutikęs skelbti savo pavardės. Jis buvo kone nusivylęs, kad susirinkimas praėjo sklandžiai, be jokio kracho ar skandalo. Antradienį D. Trumpas sukėlė pasaulio lyderių juoką, savo kalboje JT Generalinei Asamblėjai pasigyręs, kad jo administracija jau pasiekė daugiau nei „beveik“ visos kitos istorijoje. Lyderiai pradėjo kikenti, o kai D. Trumpas ekspromtu pridėjo jam būdingą frazę „tikra tiesa“ – pasigirdo garsesnis juokas. „Jie juokėsi ne iš manęs, jie juokėsi su manimi“, – vėliau trečiadienį spaudos konferencijoje tvirtino JAV prezidentas.

