„Ką tik patvirtinta, kad Abu Bakro al Baghdadi pirmoji pamaina buvo likviduotas Amerikos karių. Tikriausiai [jis] būtų užėmęs aukščiausią vietą – [bet] dabar jis taip pat Miręs!“ – per tviterį parašė D. Trumpas.

Prezidentas šio asmens neįvardijo ir nepateikė išsamesnės informacijos, kaip jis buvo nukautas.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!