Idėją, kad Vašingtone turėtų būti surengtas paradas, D. Trumpas iškėlė dar prieš savo inauguraciją, o dabar prezidentas pasidalijo ja su aukšto rango kariškiais, kurie jau svarsto, kada toks renginys galėtų įvykti.

Kaip rašo dienraštis „The Washington Post“, prezidentas nurodė Gynybos departamentui ir Baltiesiems rūmams parengti planą, kad paradas būtų surengtas liepos 4-ąją, minint JAV Nepriklausomybės dieną.

„Prezidentas Trumpas neįtikėtinai remia puikius Amerikos karius, kurie kasdien rizikuoja savo gyvybėmis, kad mūsų šalis liktų saugi“, – pareiškė Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders.

„Jis paprašė Gynybos departamento surengti šventę, per kurią visi amerikiečiai galėtų išreikšti (jiems) padėką“, – pridūrė ji.

Pentagonas savo ruožtu patvirtino, kad vyksta „konkrečių detalių nustatymo procesas“.

„The Washington Post“ paskelbus apie naująją D. Trumpo užgaidą, kaipmat imta ją lyginti su panašiais renginiais, vykstančiais autokratinėse šalyse.

„Koks absurdiškas pinigų švaistymas! Trumpas veikia labiau kaip diktatorius, o ne prezidentas. Amerikiečiai nusipelno geresnio“, – pareiškė demokratų kongresmenas Jimas McGovernas.

Liepą lankydamasis Paryžiuje, kur vyko Bastilijos ėmimo dienos karinis paradas, D. Trumpas neslėpė susižavėjimo ta pompastiška ceremonija.

D. Trumpas buvo Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono garbės svečias. Abu lyderiai kartu su žmonomis stebėjo karinį paradą Eliziejaus Laukų alėjoje.

Atvykęs į paradą, kuriame pasirodė 63 lėktuvai, 29 sraigtasparniai, 241 žirgas ir 3 720 karių, E. Macronas šypsojosi ir mojavo renginio stebėti susirinkusioms minioms, stovėdamas Respublikos gvardijos karių apsuptame visureigyje.

Keliais mėnesiais anksčiau D. Trumpo patarėjai atskleidė, kad respublikonas norėjo surengti karinį paradą savo inauguracijos proga, tačiau tokios idėjos galiausiai buvo atsisakyta.

Be to, šią savaitę D. Trumpas pareiškė, kad demokratai pasielgė „neamerikietiškai“ ir „išdavikiškai“, nes nepaplojo jam per metinį pranešimą. Šis jo pareiškimas šalyje sukėlė būgštavimų dėl jo pagarbos demokratinėms laisvėms.

Baltieji rūmai savo ruožtu tvirtino, kad prezidentas pajuokavo.

„Prezidentas tais savo komentarais aiškiai juokavo, bet faktas, kad demokratai atsisako džiaugtis praėjusių metų pasiekimais, kurie padėjo visiems amerikiečiams, nėra pokštas“, – sakė S. Sanders.

Tačiau toks pasiteisinimas nepatiko nei respublikonų, nei demokratų įstatymų leidėjams.

„Mačiau, kad prezidento ištikimiausi gynėjai naudoja jau įgrisusį argumentą, kad prezidento komentarai buvo pokštas, sarkazmas, paprastas juokelis“, – pareiškė respublikonų senatorius Jeffas Flake'as.

„Bet išdavystė nėra kulminacinė pokšto vieta, pone prezidente“, – pridūrė jis.

Demokratų senatorė ir abiejų kojų netekusi kariuomenės veteranė Tammy Duckworth (Tami Dakvort) taip pat išreiškė pasipiktinimą D. Trumpu ir dar pasišaipė, kad dėl diagnozuotų kaulinių išaugų – „pentinų“ – kulnakauliuose jis nebuvo išsiųstas į Vietnamo karą.

„Mes negyvename diktatūroje ar monarchijoje“, – sakė ji.

„Kariuomenėje ir Senate prisiekiau saugoti ir ginti Jungtinių Valstijų Konstituciją, o ne beatodairiškai paklusti kadeto Kulnakaulio Pentino užgaidoms ir ploti, kai jis to reikalauja“, – pareiškė T. Duckworth.