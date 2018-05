Pranešime nurodoma, kad prezidentinei delegacijai vadovaus valstybės sekretoriaus pavaduotojas Johnas Sullivanas, joje bus D. Trumpo dukra Ivanka ir jos vyras, Baltųjų rūmų aukšto rango padėjėjas Jaredas Kushneris, taip pat iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas. Gruodžio mėnesį D. Trumpas pakeitė kursą, kurio laikydavosi jo pirmtakai: jis pripažino Jeruzalę Izraelio sostine ir paskelbė, kad į šį miestą iš Tel Avivo bus perkelta JAV ambasada. Pastarosiomis dienomis jis užsiminė, kad galėtų dalyvauti ambasados atidaryme gegužės 14 dieną. Data sutampa su 70-osiomis Izraelio valstybės įkūrimo metinėmis.

