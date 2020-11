D. Trumpas viešumoje nesirodo nuo to laiko, kai paskelbta apie J. Bideno pergalę. Tviteryje jis dalijasi „Fox News“ vaizdo klipais ir skleidžia dezinformaciją apie tariamus rinkimų pažeidimus.

Maždaug pusę D. Trumpo pareiškimų „Twitter“ pažymėjo kaip galimai klaidinančius.

Savaitgalį D. Trumpas kelis kartus vyko į golfo klubą netoli Vašingtono, pirmadienį viešų renginių jis nesuplanavęs.

Šiame golfo klube jis buvo ir šeštadienį, kai buvo paskelbta, kad J. Bidenas užsitikrino pakankamai Rinkikų kolegijos narių balsų pergalei pasiekti.

D. Trumpas tviteryje buvo parašęs, kad pirmą kartą kalbės viešai. Pasak jo, suplanuotas radijo pokalbis su „Fox News“ vedėju Marku Levinu. Visgi šis interviu neįvyko.

D. Trumpo pirmadienio darbotvarkė – tuščia.

