Interviu telefonu laidai „Fox & Friends“ D. Trumpas pavadino specialiojo prokuroro Roberto Muellerio tyrimą „gėdingu“. Prezidentas kritikavo federalinius agentus, atlikusius kratas jo asmeninio advokato Michaelo Coheno ir buvusio priešrinkiminės kampanijos pirmininko Paulo Manaforto biuruose. „Esu labai nusivylęs savo Teisingumo departamentu. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad vyksta (tyrimas), manau, suprasite, nusprendžiau į jį nesikišti“, – sakė D. Trumpas. „Ateityje galiu persigalvoti, nes tai, kas vyksta, yra gėdinga“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Trumpas: niekas dar nebuvo griežtesnis Rusijai nei aš Prezidento komentarai pasirodė Senato Teismų komitetui ketvirtadienį ruošiantis balsuoti dėl įstatymų pataisų, kurias priėmus būtų sunkiau atleisti R. Muellerį. Šią iniciatyvą anksčiau šį mėnesį pateikė du respublikonai ir du demokratai. Niujorko federalinė teisėsauga pradėjo tyrimą M. Coheno atžvilgiu dėl neįvardytų verslo sandorių. P. Manafortui buvo pateikti kaltinimai dėl dalyvavimo sąmoksle ir pinigų plovimo. D. Trumpas dar kartą pavadino tyrimą dėl Rusijos įsikišimo „raganų medžiokle“ ir vėl tvirtino, kad tarp jo kampanijos štabo ir Rusijos valdžios „nebuvo sąmokslo“. R. Muelleris tiria įtariamus ryšius tarp Rusijos ir D. Trumpo 2016 metų priešrinkiminės kampanijos, taip pat prezidento veiksmus, galimai trukdančius vykdyti teisingumą. Senato svarstomos pataisos specialiesiems prokurorams leistų per 10 dienų kreiptis į teismą su prašymu skubos tvarka išnagrinėti jo atleidimo aplinkybes. Be to, įstatymas būtų papildytas galiojančiomis Teisingumo departamento taisyklėmis, pagal kurias specialusis prokuroras gali būti atleistas tik esant rimtai priežasčiai. Keletas respublikonų šiai priemonei pritaria, tačiau dauguma pasisako prieš ją ir vadina ją nekonstitucine bei nereikalinga.

