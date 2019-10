D. Trumpas Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui sekmadienį akivaizdžiai atvėrė kelią vykdyti seniai planuotą puolimą prieš kurdų kovotojus, kurie priklauso Sirijos demokratinėms pajėgoms (SDF) ir kurie, drauge su Jungtinėmis Valstijomis kovodami prieš ISIS, neteko tūkstančių vyrų.

Sirijos demokratinės pajėgos trečiadienį pranešime teigė po „Turkijos agresijos“ šiaurinėje Sirijoje sustabdančios karines operacijas prieš ISIS.

D. Trumpas sumenkino sąjungą su kurdais, kurių 11 tūkstančių žuvo kovoje siekdami padėti Jungtinių Valstijų misijai prieš ISIS. „Jie nepadėjo mums Antrajame pasauliniame kare, jie mums nepadėjo, pavyzdžiui, Normandijoje. Jie mums padėjo kovoti savo teritorijoje, o tai yra kitas dalykas“, – sakė D. Trumpas. Normandija – Prancūzijos, o ne JAV sritis.

