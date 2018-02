Anksčiau jis smerkė palestiniečius dėl jų nenoro derėtis, tačiau susilaikydavo nuo kritikos Izraeliui. Visgi sekmadienį paskelbtame interviu laikraščiui „Israel Hayom“ D. Trumpas pabrėžė, kad nors JAV santykiai su Izraeliu yra puikūs, taika su palestiniečiais šiuos santykius padarytų „kur kas geresniais“. „Šiuo metu galiu pasakyti, kad palestiniečiai nesiekia taikos. Jie nesiekia taikos“, – dešiniųjų pažiūrų laikraščiui teigė JAV prezidentas. „Ir aš nebūtinai esu tikras, kad Izraelis siekia taikos. Todėl tiesiog žiūrėsime, kas atsitiks“, – pridūrė jis. Susiję straipsniai: Pasienyje su Gazos ruožu Izraelio kariai aptiko tunelį D. Trumpas taip pat reiškė nerimą dėl Izraelio nausėdijų plėtros, nors šiuo klausimu jo administracija yra kur kas mažiau kritiška nei kadenciją baigusio šalies vadovo Baracko Obamos. Dabartinis JAV ambasadorius Izraelyje Davidas Friedmanas praeityje buvo Izraelio nausėdijų okupuotame Vakarų krante šalininkas. „Nausėdijos yra tai, kas labai komplikuoja ir visada komplikuodavo taikos procesą, todėl manau, kad Izraelis turėtų būti labai atsargus nausėdijų klausimu“, – teigė jis. D. Trumpas yra sakęs, kad jis siekia Izraelio ir palestiniečių taikos susitarimo, kuris pabaigtų dešimtmečius trunkantį konfliktą, visgi interviu prezidentas abejojo, ar šiuo metu taikos derybos yra apskritai įmanomos. Santykiai tarp Vašingtono ir palestiniečių yra ypač įtempti po D. Trumpo gruodį priimto sprendimo pripažinti Jeruzalę Izraelio sostinę ir perkelti čia JAV ambasadą. Palestiniečių lyderiai sako, kad jeigu JAV nepakeis šio sprendimo, Vašingtonas negalės tarpininkauti jų taikos deryboms su Izraeliu.

