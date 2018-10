„Labai grubūs liftų rėksniai yra apmokami profesionalai, kurie tik siekia parodyti senatorius iš blogosios pusės. Nepasiduokite tam!“- parašė D. Trumpas savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“, veikiausiai turėdamas omenyje incidentą per praeitą savaitę vykusį B. Kavanaugh kandidatūros svarstymą Senato komitete, kai dvi moterys lifte užsipuolė vieną senatorių ir jam priekaištavo dėl pademonstruotos paramos šiam teisėjui.

„Be to, pasižiūrėkite į visus tuos profesionaliai pagamintus vienodus plakatus, už kuriuos sumokėjo Sorosas ir kiti. Tai nėra kur nors rūsyje iš meilės pagaminti ženklai! #Troublemakers (#Ramybės drumstėjai)", - rašė jis.

Senatas turėtų penktadienį balsuoti dėl tolesnio B. Kavanaugh kandidatūros į Aukščiausiojo Teismo teisėjus tvirtinimo, respublikonams ignoruojant demokratų priekaištus, kad FTB tyrimas dėl kandidatui mestų kaltinimų lytiniu smurtu buvo atliktas skubotai ir neužbaigtas.

Jei dauguma senatorių tam pritars, šeštadienį vyks galutinis balsavimas dėl D. Trumpo kandidato paskyrimo, kuris gali dešimtmečiams užtikrinti respublikonų persvarą devynių teisėjų teisme.

