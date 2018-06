„Atsižvelgęs į Justino (Trudeau) neteisingus pareiškimus jo spaudos konferencijoje ir faktą, kad Kanada taiko milžiniškus tarifus amerikiečių ūkininkams, darbininkams ir kompanijoms, nurodžiau mūsų JAV atstovams nepalaikyti komunikato“, – iš savo lėktuvo „Air Force One“ parašė JAV prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“. D. Trumpas, išvykęs į Singapūrą, kur kitą savaitę susitiks su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, taip pat pakartojo įspėjimus, kad jo administracija svarsto nustatyti muitus „JAV rinką užplūdusiems automobiliams“; šis sprendimas būtų tiesiogiai nutaikytas prieš kitą G-7 narę Vokietiją. Susiję straipsniai: Trumpas: G-7 prekybos derybos „be galo produktyvios“ Lavrovas: Rusija nesiprašo atgal į G8, G20 laiko perspektyvesniu formatu JAV prezidentas negailėjo piktų žodžių J. Trudeau. Pasak D. Trumpo, Kanados ministras pirmininkas „elgėsi labai nuolankiai ir švelniai“ per jų bendras diskusijas, tačiau per spaudos konferenciją esą pareiškė, kad jis nėra pastumdėlis. „Labai nesąžiningas ir silpnas“, – sakė D. Trumpas apie J. Trudeau ir pridūrė, kad neseniai JAV nustatyti muitai iš Kanados importuojamam plienui ir aliuminiui buvo atsakas į panašų į Kanadą įvežamų amerikietiškų pieno produktų apmokestinimą.











