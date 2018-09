„Per Puerto Rikui smogusius du uraganus 3 000 žmonių nežuvo“, – sakoma anksti ketvirtadienį paskelbtoje D. Trumpo „Twitter“ žinutėje. „Kai aš išvykau iš salos PO audros smūgio, pas juos tebuvo 6–18 žuvusiųjų, – rašė jis. – Vėliau, praėjus daugokai laiko, jie pradėjo skelbti iš tikrųjų didelius skaičius, apie 3 000.“ „Tai buvo padaryta (JAV) demokratų, kad aš atrodyčiau kuo blogiausiai“, – teigė prezidentas respublikonas. „Maria“ Puerto Rike pareikalavo 2 975 žmonių gyvybių, sakoma praeitą mėnesį paskelbtoje ilgai lauktoje nepriklausomo tyrimo ataskaitoje apie 2017 metais siautusią audrą. Iš pradžių buvo skelbiama, kad žuvo tik 64 žmonės. Jau beveik metams tęsiantis ginčui, kiek iš tikrųjų žuvo žmonių, Puerto Riko gubernatorius Ricardo Rossello (Rikardas Roseljas) pareiškė, kad naujausias vertinimas bus laikomas oficialiuoju aukų skaičiumi. Tuo metu Puerto Riko sostinės merė sako, kad D. Trumpas elgiasi neadekvačiai atmesdamas oficialias išvadas, kad per audrą žuvo tūkstančiai žmonių. San Chuano merė Carmen Yulin Cruz parašė kelis komentarus tviteryje, asakydama į D. Trumpo pareiškimus. „Paprastai sakant: neadekvatus, paranojiškas ir atitrūkęs nuo bet kokio realybės suvokimo. Trumpas yra toks pasipūtęs, kad galvoja tik apie save. NE, TAIP NĖRA, – parašė ji. – Po galais, kalbam NE apie politiką, visada – apie GYVYBIŲ GELBĖJIMĄ“. C. Y. Cruz ir D. Trumpo nesantaika tęsiasi nuo praėjusių metų rugsėjo 20 dienos, kai Puerto Riką nusiaubė 4-osios kategorijos uraganas. Puerto merė tvirtina, kad federalinė vyriausybė per lėtai ir netinkamai reagavo į šią stichiją. Tuo metu D. Trumpas įsitikinęs, kad vyriausybės atsakas buvo sėkmingas. JAV prezidento pareiškimus per „Facebook“ atmetė ir R. Rossello. Pasak gubernatoriaus, dėl „Maria“ aukų skaičiaus ir jo vertinimo metodikos nebeturėtų kilti naujų klausimų. „Puerto Riko aukos ir apskritai Puerto Riko žmonės nenusipelnė, kad būtų abejojama jų skausmu, – rašo R. Rossello. – Dabar ne laikas kovoti, kelti politinį triukšmą, naudoti šiuos dalykus vienos ar kitos partijos naudai. Laikas prisiminti visus, praradusius gyvybes. Laikas pripažinti jų skausmą ir aukas, kiekvieno sudėtas atstatymo labui.“











