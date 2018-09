„Per Puerto Rikui smogusius du uraganus 3 000 žmonių nežuvo“, – sakoma anksti ketvirtadienį paskelbtoje D. Trumpo „Twitter“ žinutėje.

„Kai aš išvykau iš salos PO audros smūgio, pas juos tebuvo 6–18 žuvusiųjų, – rašė jis. – Vėliau, praėjus daugokai laiko, jie pradėjo skelbti iš tikrųjų didelius skaičius, apie 3 000.“

„Tai buvo padaryta (JAV) demokratų, kad aš atrodyčiau kuo blogiausiai“, – teigė prezidentas respublikonas.

„Maria“ Puerto Rike pareikalavo 2 975 žmonių gyvybių, sakoma praeitą mėnesį paskelbtoje ilgai lauktoje nepriklausomo tyrimo ataskaitoje apie 2017 metais siautusią audrą. Iš pradžių buvo skelbiama, kad žuvo tik 64 žmonės.

Jau beveik metams tęsiantis ginčui, kiek iš tikrųjų žuvo žmonių, Puerto Riko gubernatorius pareiškė, kad naujausias vertinimas bus laikomas oficialiuoju aukų skaičiumi.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018