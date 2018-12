„Aš niekada nenurodžiau Michaelui Cohenui pažeisti įstatymą. Jis buvo teisininkas ir turėjo žinoti įstatymus“, – parašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“. „Tai yra vadinama „teisininko patarimu“, ir teisininkui tenka didelė atsakomybė, jeigu padaroma klaida. Būtent už tai jiems yra mokama“, – pridūrė JAV vadovas.

