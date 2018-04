Neseniai pasirodžiusi J. Comey knyga dar labiau pakurstė įtarimus, kad 2017 metų gegužės 9 dieną FTB vadovą atleidęs D. Trumpas prisidėjo prie trukdymo teisingumui. „Slidusis Jamesas Comey, blogiausias FTB direktorius per visą istoriją, nebuvo atleistas dėl to suklastoto Rusijos tyrimo, kuriame, tarp kitko, nebuvo JOKIO SUSIMOKYMO (išskyrus demokratus)!“, – parašė D. Trumpas trečiadienį socialiniame tinkle „Twitter“. Pagal oficialiąją versiją, atleisti J. Comey prezidentui rekomendavo D. Trumpo paskirtas generalinio prokuroro pavaduotojas Rodas Rosensteinas. Tačiau praėjus dviem dienoms po FTB vadovo atleidimo, viename interviu „NBC News“ D. Trumpas aiškiai pasakė, kad prokuroro pavaduotojo rekomendacija nebuvo tikroji jo pašalinimo priežastis, bet leido suprasti, jog tyrimas dėl Rusijos suvaidino tam tikrą vaidmenį. „Nepaisant rekomendacijų, aš jau ruošiausi atleisti Comey“, – sakė jis. „Faktiškai, kai tiesiog nusprendžiau tai padaryti, sau tiesiog pasakiau: žinai, tas dalykas dėl Trumpo ir Rusijos yra išgalvota istorija, demokratų pasiteisinimas, kodėl jie pralaimėjo rinkimus“, – kalbėjo jis. „Kalbant apie mane, aš noriu, kad tas dalykas būtų visiškai tinkamai padarytas, – pridūrė prezidentas. – Mano nuomone, visa tai jau seniai turėjo baigtis, nes visa tai – pasiteisinimas.“ Šis pareiškimas ir vėlesni D. Trumpo išpuoliai prieš J. Comey bei Teisingumo departamento specialųjį prokurorą Robertą Muellerį, dabartinį minėto tyrimo vadovą, pakurstė demokratų ir kai kurių teisės ekspertų įtarimus, kad D. Trumpas siekia užgniaužti tyrimą dėl įtariamų jo kampanijos ryšių su Rusija. Antradienį knygynuose pasirodžiusioje J. Comey atsiminimų knygoje „A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership“ galima rasti jos autoriaus pokalbių su D. Trumpu ištraukų, iš kurių matyti, kad prezidentas bandė daryti spaudimą FTB vadovui dėl Rusijos tyrimo. Vis dėlto J. Comey neskuba kaltinti D. Trumpo trukdymu teisingumui. Interviu Nacionaliniam visuomeniniam radijui antradienį jis sakė neturintis viso R. Muellerio tyrimo vaizdo, todėl negalintis daryti tokios išvados. Pats R. Muelleris nekomentuoja jau beveik metus trunkančio tyrimo. Tačiau žiniasklaida, remdamasi gerai informuotais šaltiniais, praneša, kad tyrimas išsiplėtė nuo įtariamo D. Trumpo rinkimų kampanijos sąmokslo su Rusija iki įtariamo trukdymo teisingumui.

