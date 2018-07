Krymo aneksija 2014-aisiais, anot D. Trumpo, įvyko per jo pirmtako Baracko Obamos kadenciją. Jis nebūtų to leidęs, ir jis „nėra laimingas“ dėl to, kalbėjo prezidentas. „Kaip bus nuo dabar, aš negaliu pasakyti“, - pridūrė jis.

D. Trumpas, be to, pareiškė norįs V. Putino kaip „draugo“. Pirmasis dvišalis susitikimas su Kremliaus vadovu pirmadienį Helsinkyje „gali būti paprasčiausias iš visų per mano kelionę po Europą“, - sakė D. Trumpas. Jis gali su V. Putinu kalbėti ir apie JAV karinių pratybų NATO partnerėms Baltijos šalyse apsaugoti nutraukimą, pripažino D. Trumpas.

JAV prezidentas džiaugėsi būsimu susitikimu. V. Putinas nėra jo priešas, jis yra konkurentas ir, tikėtina, vieną dieną taps draugu, pabrėžė D. Trumpas. Jis paskelbė, kad su Kremliaus vadovu kalbės apie Siriją, Ukrainą, taip pat kišimąsi į JAV rinkimus ir ginkluotės kontrolę. Jo ilgalaikis tikslas esą yra pasaulis be branduolinio ginklo.