Pirmadienį D. Trumpas per tviterį užsipuolė Pakistaną: „Jungtinės Valstijos per pastaruosius 15 metų kvailai suteikė Pakistanui daugiau kaip 33 mlrd. dolerių pagalbos, o jie mainais mums nedavė nieko, tik melą ir apgaulę, laikydami mūsų lyderius kvailiais. Jie suteikė saugų prieglobstį teroristams, mūsų medžiojamiems Afganistane, ir menkai tepadėjo. Daugiau taip nebus!“ Kol kas neaišku, kodėl prezidentas nusprendė nukreipti ugnį būtent į Pakistaną. Jungtinės Valstijos jau seniai kaltina Islamabadą, kad šis leidžią kovotojams gana laisvai veikti Pakistano pasienio regionuose ir rengti puolimus kaimyniniame Afganistane. Rugpjūtį Vašingtonas perspėjo sustabdysiantis iki 255 mln. dolerių pagalbos, planuotos suteikti Pakistanui, kol ši šalis imsis triuškinti ekstremistus, keliančius grėsmę Afganistanui. Susiję straipsniai: Irane tęsiantis žmonių gyvybių nusinešusiems protestams prezidentas Rouhani ragina atkurti ramybę Šiaurės Korėjos lyderis naujametinėje kalboje paragino pradėti branduolinių ginklų masinę gamybą Tuo metu D. Trumpo žinutėse apie Iraną, regis, buvo reaguojama į šią šalį apėmusius protestus prieš vyriausybę. Pirmadienį prezidentas rašė, kad Iranas „nuvilia kiekvienu lygmeniu“, ir išreiškė palaikymą protestuotojams šūkiu „LAIKAS POKYČIAMS!“ Kai kurie iraniečiai dalijosi D. Trumpo „Twitter“ žinutėmis, bet daugelis reiškė nepasitikėjimą JAV lyderiu, atsisakančiu patvirtinti, kad Teheranas laikosi tarptautinės sutarties dėl jo branduolinės programos. Be to, D. Trumpas savo įsakais dėl atvykėlių iš musulmoniškų šalių yra uždraudęs iraniečiams gauti JAV vizų. Prieš išvykdamas į sekmadienio vakarą surengtą pokylį savo privačiame kurorte „Mar-a-Lago“ D. Trumpas pranašavo, kad 2018-ieji bus „nuostabūs metai“. Prezidentas teigė, kad bendrovių akcijų vertė toliau augs ir kad kompanijos toliau „sparčiai“ kelsis į Jungtines Valstijas. Jis taip pat pirminė kelis savo pasiekimus, įskaitant mokesčių pertvarką, leidimą vykdyti naftos gavybą Arkties nacionaliniame gamtos draustinyje ir atšauktą reikalavimą asmenims įsigyti privalomąjį sveikatos draudimą. Paprašytas pakomentuoti Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno pareiškimą, kad jis ant savo darbo stalo laiko branduolinių ginklų paleidimo mygtuką, D. Trumpas atsakė: „Pažiūrėsim.“ Tarp svečių, susirinkusių išpuoštoje pokylių salėje, buvo D. Trumpo dukra ir Baltųjų rūmų patarėja Ivanka Trump bei jos vyras Jaredas Kushneris, prezidento sūnūs Ericas ir Donaldas jaunesnysis, taip pat iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas. Nuo savo kadencijos pradžios D. Trumpas dažnai lankydavosi savo komerciniuose kompleksuose. Jis nesutiko atsiriboti nuo savo nekilnojamojo turo ir viešbučių imperijos, nors už tai jį kritikavo etikos ekspertai. Anksčiau sekmadienį D. Trumpas paskelbė vaizdo pranešimą ir jame gyrėsi savo pasiekimais per praeitus metus ir liaupsino Amerikos „išskirtinumą“. Šiame pusketvirtos minutės vaizdo įraše D. Trumpas matomas susitinkantis su kariškiais, pasieniečiais, kitais pasaulio lyderiais. Per jį skambančiame pakilaus tono pareiškime prezidentas tvirtina: „Mes davėme pradžią šiuolaikiniam pasauliui ir formuosime rytojaus pasaulį Amerikos rankų jėga ir įgūdžiais.“ D. Trumpas vardijo savo sėkmes: vieno teisėjo paskyrimą į Aukščiausiąjį Teismą, pastangas mažinti valstybės reguliavimą ir didelius laimėjimus pertvarkant mokesčių sistemą. Pastaruosius pokyčius jis – klaidingai – apibūdino kaip „didžiausią mokesčių sumažinimą per mūsų šalies istoriją“. D. Trumpas šį vaizdo įrašą pridėjo prie savo naujametinės žinutės: „Na ir metai buvo – ir mes dar tik pradedam. Kartu mes DAROME AMERIKĄ VĖL DIDŽIĄ! Laimingų Naujųjų metų!!“ Vėliau prezidentas paskelbė dar vieną jam būdingą pompastišką „Twitter“ žinutę: „Kai mūsų Šalis darosi stipresnė ir sumanesnė, noriu palinkėti visiems savo draugams, rėmėjams, priešams, nekentėjams ir netgi labai nesąžiningai Melagingų Naujienų Žiniasklaidai Laimingų ir Sveikų Naujųjų Metų (sic). 2018-ieji Amerikai bus nuostabūs metai!“ Baltieji rūmai nurodė, kad D. Trumpas buvo informuotas apie pasiruošimus užtikrinti saugumą per Naujųjų metų sutiktuves ir kad valstybės vadovas toliau stebės šias pastangas. Sekmadienį D. Trumpas pareiškė užuojautą dėl Kolorado valstijos mieste Denveryje įvykusio šaudymo, per kurį žuvo vienas šerifo įgaliotinis, o dar šeši žmonės, įskaitant keturis teisėsaugos pareigūnus, buvo sužeisti. „Mylime savo policija ir teisėsaugą – telaimina juos visus Dievas!“ – rašoma jo tviterio žinutėje.

