Šis pareigūnas turėtų perimtą tyrimo dėl įtariamo D. Trumpo kampanijos susimokymo su Rusija per 2016 metų prezidento rinkimus, priežiūrą. Šiuo tyrimui vadovauja specialusis prokuroras Robertas Muelleris. W. Barras pakeis Jeffą Sessionsą, praeitą mėnesį D. Trumpo priverstą atsistatydinti didėjant spaudimui Baltiesiems rūmams dėl R. Muellerio tyrimo. W. Barras, generalinio prokuroro pareigas ėjęs 1990-1993 metais, yra „nuostabus žmogus, nuostabu asmenybė“, sakė D. Trumpas. „Jis buvo mano pirmasis pasirinkimas nuo pirmosios dienos... gerbiamas respublikonų, gerbiamas demokratų“, – pridūrė prezidentas.

