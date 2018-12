D. Trumpas prieš savaitę paskelbė, kad J. Kelly'is metų pabaigoje pasitrauks iš administracijos vadovo pareigų. Nuo tada prezidentas ieško jo įpėdinio, tačiau kol kas - nesėkmingai. Favoritu laikytas Nickas Ayresas, kuris yra viceprezidento Mike'o Pence'o štabo vadovas, atsisakė pasiūlymo ir paskelbė taip pat paliekantis Baltuosius rūmus. Neigiamą atsakymą davė ir konservatorius kongresmenas Markas Meadowsas.

Ligšioliniams D. Trumpo administracijos vadovams nebuvo lengva. J. Kelly'is 2017 metų liepą poste pakeitė nesėkmingai dirbusį Reince'ą Priebusą. Tačiau santykiai tarp keturių žvaigždučių generolo ir prezidento po to greitai pablogėjo.

D. Trumpo žentas J. Kushneris jau yra įtakingas prezidento patarėjas. Jis, be kita ko, vaidino svarbų vaidmenį derybose su Kanada ir Meksika dėl laisvosios prekybos sutarties. Be to, jis rengia D. Trumpo Artimųjų Rytų taikos planą.

J. Kushneris palaiko glaudžius ryšius su Saudo Arabijos kronprincu Mohammedu bin Salmanu, kuris yra kritikuojamas užsienio dėl žurnalisto Jamalo Khashoggio nužudymo.