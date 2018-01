Valstybės vadovas šį pasipiktinimą išliejo, kai jam nepavyko užblokuoti Michaelo Wolffo knygos „Ugnis ir įniršis: Trumpo Baltųjų rūmų viduje“ (Fire and Fury: Inside the Trump White House) išleidimo. „Melagingos knygos autoriui nebuvau suteikęs Jokios prieigos prie Baltųjų rūmų (iš tikrųjų daug kartų jam neigiamai atsakiau)! Niekada nesikalbėjau su juo dėl tos knygos. (Ji) kupina melo, klaidingų perteikimų ir neegzistuojančių šaltinių“, – sakoma D. Trumpo „Twitter“ žinutėje. „Pažvelkit į šio vyruko praeitį ir žiūrėkit, kas nutiks jam ir Apsileidėliui Steve'ui!“ – pridūrė prezidentas, aiškiai turėdamas galvoje savo buvusį strategą Steve'ą Bannoną. Susiję straipsniai: JAV ir Pietų Korėja nerengs karinių pratybų, kol vyks žiemos olimpinės žaidynės Trumpas paleido komisiją, tyrusią sukčiavimus per prezidento rinkimus M. Wolffo knygoje cituojami kai kurie svarbūs D. Trumpo padėjėjai, tarp jų S. Bannoną, reiškę rimtų abejonių, ar šis prezidentas yra tinkamas eiti savo pareigas. D. Trumpas liepė savo advokatams užkirsti kelią šios knygos išleidimui, bet leidėjai reagavo keturiomis dienomis paankstindami išleidimą datą – ji knygynuose turėtų pasirodyti penktadienį.

