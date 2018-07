Jos metu D. Trumpas ir vėl nepraleido progos per dantį patraukti Vokietijos.

„Vokietija yra Rusijos įkaitė, nes ji perka daug energijos iš Rusijos. Jie moka milijardus dolerių Rusijai, o paskui mes turime juos ginti nuo Rusijos“, – sakė D. Trumpas pusryčiu su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu metu.

„Visi visame pasaulyje apie tai kalba; jie sako, jog mes mokame milijardus dolerių, kad apsaugotume jus, bet jūs mokate milijardus dolerių Rusijai“, – sakė jis.

D. Trumpas pridūrė, kad „Vokietiją visiškai kontroliuoja Rusija“.

Liepos 16 dieną D. Trumpas Helsinkyje susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Pirmasis jų susitikimas rengiamas Jungtinėse Valstijose vykstant tyrimui dėl galimo D. Trumpo rinkimų kampanijos slapto susimokymo su Rusija.

Vokietija dažnai tapdavo D. Trumpo kritikos taikiniu. Prezidentas didžiausią Europos ekonomiką kaltina nepakankamai išleidžiant gynybai ir veltėdžiaujant JAV sąskaita.

D. Trumpas taip pat pakartojo savo platesnius kaltinimus visam NATO, esą mokančiam per mažai.

„Mes giname Vokietiją, Prancūziją ir visus ... Tai trunka dešimtmečius, – sakė D. Trumpas. – Mes su tuo nesitaikstysime ir tai netinkama.“

Trumpas dar kartą pakartojo, kad NATO šalys turi smarkiai padidinti savo išlaidas gynybai ir turi tą padaryti artimiausiu metu, o ne per dešimtmetį.

.@POTUS on NATO defense spending: "It's very unfair to our country, it's very unfair to our taxpayer. And I think that these countries have to step it up not over a 10 year period— they have to step it up immediately." pic.twitter.com/nUzsldxapt— Fox News (@FoxNews) July 11, 2018