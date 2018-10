Kalbėdamas su žurnalistais prieš kelionę į Teksasą, kur dalyvaus politiniame mitinge, D. Trumpas sakė: „Paimkite savo kameras, nueikite į (minios) vidurį ir apsidairykite“. „Rasite MS-13 (narių), žmonių iš Vidurio Rytų, rasite visko. Ir žinote ką? Mes neįsileidžiame jų į šalį. Norime saugumo, norime saugumo“, – kalbėjo prezidentas. D. Trumpas beveik kasdien socialiniame tinkle „Twitter“ pažeria griežtų komentarų apie artėjantį karavaną, kurį vadina „nacionalinio masto nelaime“. Anot prezidento, jis jau paragino JAV pasieniečius ir kariškius imtis veiksmų. D. Trumpas taip pat pakartojo esąs pasirengęs nutraukti finansinę pagalbą Centrinės Amerikos šalims, iš kurių į JAV atvyksta daug dokumentų neturinčių migrantų. „Duodame joms šimtus milijonų JAV dolerių. Jos dėl mūsų nedaro nieko... Jos galėtų kur kas labiau pasistengti“, – kalbėjo prezidentas. D. Trumpas dažnai vaizduoja nelegalius migrantus kaip pavojingus nusikaltėlius, keliančius grėsmę Jungtinėms Valstijoms. Savo rinkimų kampanijos metu jis žadėjo uždrausti į šalį atvykti musulmonams, nes jie visi esą yra potencialiai pavojingi. Galiausiai D. Trumpo administracija uždraudė atvykti į Jungtines Valstijas penkių musulmoniškų valstybių piliečiams, taip pat Šiaurės Korėjos bei Venesuelos piliečiams. MS-13, dar žinoma kaip „Mara Salvatrucha“, yra viena iš nusikalstamų gaujų, atsakingų už smurto bangą Gvatemaloje, Hondūre ir Salvadore. Šią gaują Lons Andžele įkūrė migrantai salvadoriečiai, pabėgę iš gimtinės per praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje vykusį pilietinį karą.

