„Net neabejoju, kad jeigu dr. Ford užpuolimas būtų buvęs toks baisus, kaip ji pasakoja, ji arba ją mylintys tėvai nedelsiant būtų kreipęsi į vietos teisėsaugos institucijas. Aš prašau jos oficialiai pareikšti šiuos kaltinimus, kad mes sužinotume datą, laiką ir vietą!“ – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Anksčiau jis vengė minėti Kalifornijos kolegijos profesorės Christine Blasey Ford pavardę ar abejoti jos kaltinimais. Ji tvirtina, kad Brettas Kavanaugh daugiau nei prieš 30 metų užpuolė ją per paauglių vakarėlį, kai jiedu buvo dar paaugliai. B. Kavanaugh kaltinimus neigia.

Tuo metu D. Trumpas sako, kad kandidatas į Aukščiausiojo Teismo teisėjus „yra atakuojamas kraštutinių kairiųjų sparno politikų“.

Penktadienį tviteryje D. Trumpas parašė, kad B. Kavanaugh turi „nepriekaištingą reputaciją“, o demokratams net „nereikia atsakymų, jie tiesiog nori griauti ir vilkinti“.

„Faktai nesvarbu. Aš tai išgyvenu su jais kiekvieną mielą dieną Kolumbijos apygardoje“, – pridūrė jis.

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 21, 2018