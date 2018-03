IS džihadistai 2014 metų birželį didelėje dalyje Sirijos ir Irako paskelbė „kalifatą“. Tačiau, padedant JAV vadovaujamai karinei koalicijai, IS nuo tada neteko didelės dalies žemių. Rytų Sirijoje, be to, dislokuota daugiau kaip 2 000 JAV karių, kurie remia įvairių sukilėlių kovą prieš IS.

D. Trumpas sakė, kad amerikiečių daliniai grįš „į mūsų šalį“, kur jie ir turi būti. Sirija turi rūpintis „kiti žmonės“, - kalbėjo D. Trumpas. Ką jis turėjo omenyje, prezidentas nepasakė.

Be JAV didesnes pajėgas Sirijoje dar yra dislokavusios Rusija ir Iranas. Tačiau abi pastarosios šalys remia Sirijos diktatoriaus Basharo al Assado režimą.

Su Valstybės departamentu D. Trumpas karių išvedimo planų, regis, nederino. Atsakydamas į klausimą ar žino apie tokius planus, departamento atstovė Heather Nauert sakė: „Aš ne, ne. Ne“.

Sausį tuometinis JAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas dar skelbė, jog JAV karinė operacija Sirijoje bus plečiama, kad IS džihadistai būtų įveikti, o B. al Assadas išstumtas iš valdžios. D. Trumpas kovo viduryje R. Tillersoną atleido.