„Per 9 mėnesius nebuvo paleista nė viena Šiaurės Raketos raketa. Be to, jokių branduolinių bandymų. Japonija, patenkinta, visa Azija patenkinta“, – D. Trumpas parašė per „Twitter“.

„Tačiau Melagingos Naujienos sako – niekada nepaklaususios manęs, (visuomet anoniminiai šaltiniai) – kad aš pykstu, nes tai vyksta nepakankamai greitai. Netiesa – (aš) labai patenkintas!“ – pridūrė prezidentas.

Po birželio 12-ąją Singapūre įvykusio istorinio susitikimo su D. Trumpu paskelbtoje bendroje Šiaurės Korėjos lyderis „patvirtino įsipareigojimą“ siekti „Korėjos pusiasalio denuklearizacijos“.

Tačiau konkrečios šio proceso detalės, įskaitant būdus Šiaurės Korėjos branduolinei programai išardyti, dar nėra suderintos.

Prieš mėnesį JAV administracija tvirtino, kad denuklearizacija yra „neatidėliotina“ ir tvirtino, kad ji turėtų prasidėti „labai greitai“.

„Tikimės, kad galėsime tai atlikti“ iki 2020 metų, iki D. Trumpo kadencijos pabaigos, tuo metu sakė JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo.

M.Pompeo, buvusiam Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) direktoriui, buvo patikėta parengti konkrečias priemones, kaip galėtų būti įgyvendinamas Singapūro pasižadėjimas.

Tačiau po susitikimui praėjus 40 dienų ir įvykus vienam, iš pažiūros nerezultatyviam M. Pompeo vizitui Pchenjane amerikieęių tonas aiškiai pakito.

„Neturime laiko apribojimo, – praeitą savaitę D. Trumpas sakė žurnalistams. – Neturime jokio greičio apribojimo.“

Paklausta apie šį pasikeitusį požiūrį Valstybės departamento atstovė Heather Nauert stengėsi išsklaidyti nuogąstavimus.

„Mūsų grupės kasdien labai uoliai dirba šiuo klausimu, – sakė ji. – Esame sakę, kad reikia atlikti daug darbo.“