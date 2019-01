Kelias savaites peikęs demokratus – daugiausiai per „Twitter“ ir kelias improvizuotas spaudos konferencijas – D. Trumpas išsitrauks svarbiausią Baltųjų rūmų viešųjų ginklą: tiesioginį oficialų kreipimąsi iš Ovaliojo kabineto, nuskambėsiantį 21 val. vietos (trečiadienį 4 val. Lietuvos) laiku. Viceprezidentas Mike'as Pence'as sakė televizijai ABC, kad D. Trumpas pareikš „gilų troškimą atlikti savo darbą Amerikos žmonėms apsaugoti“, iškilus „realiai humanitarinei ir saugumo krizei prie mūsų pietinės sienos“. D. Trumpas reikalauja skirti 5,7 mlrd. dolerių (4,98 mlrd. eurų) pastatyti pasienyje aukštai tvorai. Demokratai nesutiko skirti tam lėšų ir tvirtino, kad prezidentas dirbtinai išpūtė imigracijos problemas, pataikaudamas savo dešiniųjų pažiūrų rinkėjams. Valstybės vadovas savo ruožtu atsisakė pasirašyti platesnį potvarkį dėl asignacijų, todėl apie 800 tūkst. federalinių darbuotojų ir dar daugiau valstybės užsakymus vykdančių kontraktininkų liko be atlyginimų. Šis dalinis vyriausybės uždarymas jau žengia į 18-ą dieną. D. Trumpas gali pasinaudoti kreipimusi iš Ovaliojo kabineto padėčiai apraminti ir pasiūlyti kompromisinį sprendinį, kaip būtų galima užbaigti vyriausybės uždarymą ir gauti bent dalinį finansavimą savo branginamam sienos projektui. Kita vertus, jis žengti dar toliau ir išpildyti savo perspėjimus, kad gali aplenkti Kongresą ir pasinaudoti savo ypatingaisiais įgaliojimais sienos finansavimui užtikrinti. Toks žingsnis neabejotinai smarkiai padidintų politinę priešpriešą. M. Pence'as neatmetė galimybės, kad bus paskelbta nepaprastoji padėtis. Jis sakė televizijai CBS, kad D. Trumpas šį scenarijų „svarsto“.

