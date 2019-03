Pasak Sarah Sanders, abu lyderiai pirmadienį dalyvaus darbo susitikime, o antradienį numatyti oficialūs pietūs. „Prezidentas ir ministras pirmininkas aptars jų šalių bendrus interesus ir veiksmus Artimuosiuose Rytuose“, – sakė ji. Lankydamasis Vašingtone B. Netanyahu taip pat dalyvaus Amerikos ir Izraelio viešųjų reikalų komiteto (AIPAC) – įtakingos proizraelietiškos lobistų grupės – metinėje konferencijoje. Dešiniųjų pažiūrų Izraelio lyderis siekia būti perrinktas per artėjančius rinkimus, nors jam gresia kaltinimai korupcijos byloje, o D. Trumpo administracija labai stengiasi parodyti jam palaikymą.

