D. Trumpas ir Pietų Korėjos vadovas Moon Jae-inas penktadienį kalbėjosi telefonu. Jiedu sutarė, kad Šiaurės Korėjos ateitis gali būti šviesesnė, jei ji eis „teisingu keliu“, o iki būsimų derybų Kim Jong Uno režimui bus taikomas „maksimalus spaudimas“. „Abiejų šalių lyderiai sutarė, kad pagrindiniu būdu pasiekti nuolatinę denuklearizaciją Korėjos pusiasalyje bus konkretūs veiksmai, o ne žodžiai, o prezidentas Trumpas patvirtino savo ketinimus iki gegužės pabaigos susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu“, – sakoma Baltųjų rūmų pranešime. Susiję straipsniai: Pietų Korėja ir JAV sumažins bendrų karinių pratybų mastą Šiaurės Korėjos užsienio reikalų ministras atvyko į Švediją Po ne vieną mėnesį tvyrojusios didžiulės įtampos ir žvanginimo ginklais D. Trumpas priėmė pasiūlymą surengti viršūnių susitikimą su Kim Jong Unu. Šį pasiūlymą jam perdavė Pietų Korėjos pasiuntiniai, kiek anksčiau Pchenjane susitikę su Šiaurės Korėjos lyderiu. Tačiau Šiaurės Korėja iki šiol nėra patvirtinusi, kad iš tiesų pateikė tokį pasiūlymą.

