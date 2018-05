Prezidentui nusprendus atnaujinti sankcijas, iškiltų grėsmė visam tarptautiniam susitarimui dėl Irano branduolinės programos. D. Trumpo pareiškimas, kad sprendimas bus netrukus paskelbtas, užkirto kelią Europos diplomatų paskutinės minutės pastangoms išgelbėti susitarimą artėjant nustatytam gegužės 12 dienos galutiniam terminui. D. Trumpas iki šeštadienio turėjo nuspręsti, ar pratęs šiitiškai respublikai anksčiau taikytų sankcijų atidėjimą. Šios sankcijas, taikytas Irano naftos sektoriui, Vašingtonas atšaukė pagal 2015 metais pasirašytą tarptautinį susitarimą. „Rytoj Baltuosiuose rūmuose 14 val. (21 val. Lietuvos laiku) paskelbsiu savo sprendimą dėl Irano Susitarimo“, – nurodė prezidentas socialiniame tinkle „Twitter“. Susiję straipsniai: Iranas žada laikytis branduolinės sutarties, net jeigu JAV iš jos pasitrauks Pasaulyje bręsta naujas konfliktas: kalba apie „patį blogiausią“ susitarimą D. Trumpas taip pat gali nuspręsti paskelbti, kaip bus su kitomis Iranui dėl jo branduolinės programos Vašingtono anksčiau paskelbtomis sankcijomis, kurių taikymas taip pat atidėtas. Visų sankcijų atidėjimo atšaukimas faktiškai sužlugdytų branduolinį susitarimą, pasirašytą Irano ir šešių didžiųjų pasaulio galių. Europos šalių lyderiai ir diplomatai, tarp jų Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas, pirmadienį viešėjęs Vašingtone, prašė Jungtinių Valstijų nežlugdyti šio svarbaus susitarimo, kurį D. Trumpas laiko „ydingu“.

