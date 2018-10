„Labai didelė dalis Pykčio, mūsų dienomis stebimo mūsų visuomenėje, yra sukelta tikslingai melagingų ir netikslių pranešimų, (skelbiamų) Pagrindinių Žiniasklaidos Priemonių, kurias aš vadinu Netikromis Naujienomis“, – sakoma D. Trumpo „Twitter“ pareiškime. Padėtis „tapo tokia bloga ir neapkenčiama, kad to nebeįmanoma nusakyti. Pagrindinės Žiniasklaidos Priemonės privalo apvalyti savo veiklą, GREITAI!“, pridūrė jis.

