„Facebook“, „Twitter“ ir „Google“ tokios šališkos demokratų naudai, kad absurdiška! – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas. – „Twitter“ iš tikrųjų padarė (taip), kad žmonėms būtų daug sunkiau prisijungti prie @realDonaldTrump.“

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018